Di Marzio duro: "Napoli fragile e senza personalità! Non hanno le palle, non ci sono leader!"

L'ex allenatore Gianni Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione 'Il bello del calcio': "Squadra fragile e senza personalità, andava annullato l’allenamento a porte aperte ed invece li hanno mandati in pasto al pubblico. Col Genoa poi non hanno giocato per niente! Non hanno palle, non ci sono leader, nessuno può giocare per l’allenatore".