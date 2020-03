Di Marzio: "Urge rimandare EURO2020. La serie A va conclusa senza Playoff"

L'ex tecnico del Napoli Gianni Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio nella trasmissione Maracanà in merito alle decisioni dell'Uefa di sospendere Champions ed Europa League: "Bisogna rimandare Euro 2020 e le amichevoli internazionali. Ho visto stadi pieni in Europa e altri vuoti. Mentre per i campionati, in special modo quello italiano, si devono completare senza playoff. Da oggi a un mese spero si possa ripartire. Ho capito che in tutta Italia si è presa coscienza di questo problema".