Di Michele elogia Mertens: "Gran mentalità, non è facile cambiare ruolo e fare così bene"

David Di Michele, ex attaccante dell'Udinese, ha commentato il momento del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Gattuso sta facendo bene. Mertens? Nessuno poteva immaginare un rendimento così, bisogna fare i complimenti a Sarri per l'intuizione. Ha dimostrato di avere grandi doti. Ha una mentalità importante, anche perché non è facile cambiare il proprio ruolo così".