Di Napoli su Spalletti: "Persona dallo spessore unico e dalle qualità tecniche indiscusse"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli è intervenuto Arturo Di Napoli, allenatore ed ex calciatore di Venezia e Napoli: "Il Venezia è una squadra tosta, ben equilibrata e rognosa, che segue molto il suo allenatore. Ci vuole una bella prestazione per portare punti dal Penzo, ma è comunque una partita abbordabile per il Napoli. Se però prendi la partita sotto gamba poi ci lasci le penne.

Chi tra Osimhen e Mertens a Venezia? Farei giocare tutti e due, le loro caratteristiche si sposano bene insieme e poi per togliermi dall’imbarazzo, Spalletti è strapreparato e saprà se sarà opportuno rischiare Osimhen.

Spalletti? Ho seguito tutto il suo percorso, lo stimo molto, è molto preparato. La rosa del Napoli sposa molto la sua idea. Negli anni è migliorato, si è molto aggiornato ma non ha mai cambiato il suo modo di agire. E’ una persona molto corretta che vuole rispetto e rispetta molto i giocatori. Ha un rapporto molto aperto e sincero con i suoi calciatori, al di là delle scelte dalla sua ha trasparenza e correttezza. Credo che Luciano sia una persona che non accetta compromessi che tratta i calciatori con grandissimo rispetto. Questa è una cosa che i giocatori percepiscono. E’ una persona di uno spessore unico, le qualità tecniche nessuno le discute. Lo seguo spesso perché mi piace vedere le sue squadre per come giocano.

Spalletti cresciuto dopo due anni senza allenare? Viene da due esperienze: Roma-Totti e Inter-Icardi, non certo facili, che l’hanno segnato. Ha dovuto combattere contro situazioni che si sono create al di là della sua volontà che l’hanno fatto crescere. Sicuramente poi la pausa che ha avuto l’ha caricato ed è arrivato in una piazza molta adatta al suo modo di essere. E’ una persona molto aperta, di grande umorismo, solo che bisogna conoscerlo bene perché se gli pesti i piedi dopo sono guai”.