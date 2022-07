Difensore ideale? Kim: “Sergio Ramos il mio riferimento, in Italia ho ammirato Cannavaro”

Parole di Kim Min-Jae, nuovo difensore del Napoli, che si è presentato quest'oggi in conferenza stampa

"Il difensore ideale? Se devo pensare ai difensori stranieri dici Sergio Ramos, è stato il mio riferimento. Difensore italiano che ho amato di più? Sono tanti gli italiani che ammiro, faccio fatica a sceglierne uno, ma se proprio devo sceglierne uno dico Cannavaro".

Parole di Kim Min-Jae, nuovo difensore del Napoli, che si è presentato quest'oggi in conferenza stampa: "Mi sono già adattato ed ambientato in questo nuovo contesto, faccio del mio meglio per inserirmi in questa nuova squadra".