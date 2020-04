"Dimenticate le vacanze in estate": la previsione dell'esperto sul Coronavirus

"Pensare che, perché c'è il sole, la gente possa andare in giro nelle città o possa già ora programmare di andare al mare questa estate, per il momento, sono possibilità da dimenticare". Parole del Professor Mario Schiavina, già direttore dell'Unità operativa di Pneumologia e Terapia intensiva respiratoria del Policlinico Sant'Orsola di Bologna, che parla così all'Ansa: "Procediamo con cautela, non facciamoci illusioni. Serve la massima prudenza. Anche quando ci saranno zero positivi e zero morti occorrerà sempre un grandissimo controllo perché "non si sa se ci saranno e dove saranno altri possibili focolai" ha dichiarato.