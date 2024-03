Dionigi consiglia: "Andrei su questo attaccante per il dopo Osimhen"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Davide Dionigi

TuttoNapoli.net

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Davide Dionigi, allenatore ed ex calciatore del Napoli. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Come si gestisce una pausa per le nazionali quando il proprio allenatore non è presente, come nel caso del Napoli?

“E’ una situazione molto particolare, rara. Ormai è una bugia quelle secondo cui le soste possono servire agli allenatori. Sono situazioni in cui si può staccare. Quando non hai i nazionali, fai fatica a lavorare al meglio con la squadra. Al massimo si può lavorare con chi non sta bene. Ciò detto, nonostante ci si possa affidare ad uno staff di fiducia, è la presenza dell’allenatore a garantire il massimo impegno di un collettivo”.

Calzona tornerà venerdì prossimo, ma sabato, alle 12:30, ci sarà la sfida con l’Atalanta. Dato che non si poteva giocare lunedì, visti gli impegni europei dei bergamaschi, poteva dirsi fondata la richiesta del presidente di giocare il sabato sera?

“Il punto di vista di De Laurentiis lo capisco, ma sapevi a cosa andavi incontro affidandoti ad un allenatore impegnato con una nazionale. Fa parte del gioco delle parti. Tuttavia, molto dipende da quando ti capita la sosta, se è un momento positivo o negativo. Per una squadra in salute, può essere l’occasione di staccare la spina. Per una squadra in difficoltà, invece, può essere positivo”.

Per il Napoli, per il post Osimhen, si parla di tanti interpreti: David, Gimenez e Zirkzee. Chi è, per lei, l’attaccante ideale per gli azzurri?

“Andrei su Gimenez. È il giocatore che racchiude quelle caratteristiche ideali al nostro calcio. È molto forte, ha una fisicità importante. Prenderei lui, poi, naturalmente, dipenderà sempre dal mercato e dalle sue possibilità”