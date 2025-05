Podcast De Paola: "Scudetto già assegnato e la quota dice chi l'ha buttato via. Su Conte..."

Il direttore Paolo De Paola ha parlato del campionato a TMW Radio, durante Maracanà.

Le sensazioni a 90 minuti dalla fine?

"Non mi aspetto colpi di scena in realtà".

Questo Scudetto è meritato da chi lo vincerà?

"E' il capolavoro di Conte, è il suo Scudetto come non mai. Le cifre già dicono chi lo ha vinto e chi lo ha perso, e chi lo ha perso lo ha buttato via. Quello che ha portato Conte, a livello di disciplina, lavoro, mi fa piacere perchè è un approccio mentale che matura. Conte ce l'aveva nelle ultime partite col pubblico, che gli metteva una pressione che non voleva. Ha fatto un capolavoro assoluto ed è merito suo. Conte seminerà qualcosa o anche il prossimo anno punto e a capo e si cambierà ancora allenatore? Io credo che vincerà e andrà via. Ma perchè succede questo ancora a Napoli?".

Conte alla Juve: chi è più adatto tra Retegui e Osimhen?

"Conte adora l'ambiente Juve e vuole piantarci le tende. Non è una tappa mordi e fuggi, ma alla Ferguson. Vuole legarsi a questa Juve con un progetto a lunga scadenza. Ma bisogna vedere cosa succede nel rapporto con gli altri dirigenti. Non sono affatto sicuro che possa rimanere Giuntoli. Mi dicono di un Elkann abbastanza arrabbiato con Giuntoli e di una gestione controllata quasi per il futuro. E come attaccante sceglierei Osimhen".

Lazio e Baroni, li vede ancora insieme il prossimo anno?

"La Lazio ha sei punti in più dello scorso anno, ma nel confronto con la Roma ha aperto molti dubbi. Pesa questo recupero alla fine. Io credo che alla fine non rimarrà. Non è facile lavorare con Lotito. Palladino alla Fiorentina invece ha meritato la riconferma. Assurde le critiche dei tifosi, ma cosa pretendono? Ha fatto un buon lavoro, sono arrivate critiche ingiuste".