Dir. Calcio&Finanza: “Momento ideale per vendere il Napoli, ha raggiunto picco massimo”

Luciano Mondellini, direttore di Calcio e Finanza, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

Luciano Mondellini , direttore di Calcio e Finanza, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “Il caso Juve è delicato e importante. Sinora manca l'elemento chiave, ovvero il processo, una partita da giocare. E' una vicenda che riguarda ben 4 componenti: la giustizia ordinaria, quella sportiva, la Consob e l'Uefa. L'Exor si difenderà e forse anche per questo nel nuovo CdA della Juve si fanno nomi di personalità di elevato spessore giuridico.

Il Modello Napoli? E' vincente, e non solo perchè ha abbassato i costi: la nostra analisi ha messo in evidenza che il bilancio del Napoli si chiuderà un altro rosso in bilancio, ma i dirigenti lo sapevano e per questo, con coraggio, sono corsi ai ripari dal punto di vista finanziario hanno tagliato il monte ingaggi senza perdere competitività sportiva, anzi addirittura migliorandola, come dimostrano i risultati sin qui ottenuti dalla squadra. allestita molto bene e con colpi di grande prospettiva come Kvaratskhelia e Osimhen.

Le voci sulle offerte per il Napoli? Dal punto di vista strettamente finanziario questo è il momento ideale per vendere il club, ha raggiunto il suo picco massimo. Ma le società di calcio non sono aziende ordinarie, hanno variabili notevoli e c'è la passione della gente. Infine non sappiamo se De Laurentiis veramente ha intenzione di cedere il club”.