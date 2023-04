Dir. Sky Sport: "ADL è dalla parte della legalità, va sostenuto. La violenza non è accettabile"

"Gli abbonamenti delle curve sono a prezzi tutto sommato accessibili. È ovvio che la Champions ha costi molti più alti".

Il direttore di Sky Sport Federico Ferri ha commentato ai microfoni dell'emittente satellitare le dure parole del presidente De Laurentiis nei confronti degli ultras: "Ci sono anche molti aspetti negativi della vicenda Thatcher. Io credo che il concetto che ha voluto esprimere De Laurentiis va preso come un atteggiamento severo e inflessibile nei confronti dell’illegalità. E comunque non possiamo paragonare il lavoro fatto sugli stadi prima e durante l’era Thatcher a quello che viene fatto in Italia. Bisogna scegliere da che parte stare, tollerando l’ambiguità di chi sta cercando un percorso virtuoso per affermare principi giusti, la strada non sempre è lineare ma la parte giusta è quella di De Laurentiis, dei tifosi che domenica sera hanno dovuto prendere per mano i bambini e scappare. C’è un principio che va affermato: si può discutere della libertà di tifare ma non si può far passare questo aspetto culturale con un continuo appellarsi alla retorica ultras che ha stufato: non è solo passione, folclore e calore, ma anche ricatto violenza, non accettazione della libertà altrui. Se tu non canti con me, te ne vai. Se non sventoli la bandiera, te ne vai altrimenti ti meno. Nel mondo ultras c’è anche questo. Quando si segue percorso come sta facendo De Laurentiis, è evidente che le azioni siano dirompenti rispetto allo status quo ma va affrontato sostenuto perché poi, se succede qualcosa, si parla di connivenza delle società. E no, le società stanno facendo.