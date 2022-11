Dir. Sky Sport: “Dimissioni CdA Juve volute dalla proprietà. Situazione paragonabile al 2006"

Il direttore di 'Sky Sport' Federico Ferri ha commentato le dimissioni dell'intero CdA della Juventus

Il direttore di 'Sky Sport' Federico Ferri ha commentato le dimissioni dell'intero CdA della Juventus: “La prospettiva è un rinvio a giudizio, un processo, e quindi la Juventus cambia strategia di fronte all’inchiesta della Procura sul falso in bilancio. C’è in ballo qualcosa di molto grosso. È stata richiesta una misura cautelare, fin qui non concessa. La proprietà deve prendere decisioni per difendere l’azienda. È in arrivo con tutta probabilità un rinvio a giudizio.