Dir. Tuttosport: “Manovra stipendi Juve? Temiamo la bastonata! Plusvalenze? C’è disparità"

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, è intervenuto durante la trasmissione “Terzo Tempo” in onda su Tele A

Caso Juve? Per me c’è una disparità di giudizio perché verrà punita una sola squadra per plusvalenze fittizie quando da 20 anni si fanno! Quindi io pretendo, e così tutti i tifosi juventini, che anche tutte le altre squadre vengano punite!

Manovra stipendi? E' una cosa che la Juventus può temere più di altro perchè in quel caso ci sono dei riscontri oggettivi che, stando alla tesi dell'accusa, sembrano solidi. Non abbiamo ancora sulla manovra stipendi una linea difensiva della Juventus, quindi non sappiamo cosa verrà spiegato. Se il criterio di giudizio è quello usato per le plusvalenze, quindi molto severo che trasforma le violazioni amministrative da articolo 31 ad articolo 4, io credo che la Juventus debba temere una bastonata. Io credo che possano essere dati molti punti di penalizzazione".