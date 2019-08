Divieto ai nati in Campania, Cobolli Gigli: "Grave svista, con l'avvocato non sarebbe successo!"

Il divieto per i nati in Campania (poi revocato) ad assistere al match tra Napoli e Juventus, ha tenuto banco nelle ultime ore. A parlare anche l'ex presidente della società bianconera Giovanni Cobolli Gigli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Divieto ai nati in Campania? Molti dicono che c'è stata una svista, mi permetto di dire una grave svista sotto il punto di vista della comunicazione, con una società che deve mantenere una tradizione. Con l'avvocato lo stile della squadra era diverso, credo anche io che non sarebbe successo, ma anche con Andrea Agnelli non devono succedere certe cose, magari è stato qualcosa di cui lui non è stato informato".