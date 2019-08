Divieto ai nati in Campania, Oliva denuncia: "La Juve può permettersi di fare quello che vuole, nessuno denuncia!"

Patrizio Oliva, campione di pugilato, ha parlato cosi a Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi sul divieto posto in un primo momento della Juventus, poi revocato, per i nati in Campania di assistere a Juve-Napoli: "Questa squadra (la Juve, ndr) si può permettere di fare quello che vuole, fui assalito alla Domenica Sportiva quando dissi che si giocava in undici contro quattordici, ma nessuno intervenne perchè hanno tutti paura. Dzeko per il Napoli? Noi abbiamo già Milik che è ancora migliore del bosniaco. Icardi poteva essere ideale, si va a prendere il pallone, ed è cattivo in area di rigore, ma bisogna comprare.