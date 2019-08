Divieto per Juve-Napoli, Auriemma furioso: "Il presidente della Figc è nato in Campania, che ne pensa?"

Insorgono le polemiche. Dopo il divieto per i nati in Campania ad assistere al match Juve-Napoli all'Allianz Stadium, in tanti hanno montato la protesta contro una provvedimento più che discutibile. Ne ha parlato anche Raffaele Auriemma, intervenuto su Twitter: "Dove sono i dirigenti della FIGC che dovrebbero dire una parolina sul divieto di accesso all’Allianz anche ai nati in Campania ed esercitato (si dice unilateralmente) dalla Juventus per Juventus.Napoli? Ma Cosimo Sibilia, vicepresidente federale nato in Campania, che ne pensa?".