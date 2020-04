Divorzio Insigne-Raiola, pres. Pescara: "Lorenzo vuole restare a Napoli e diventare una bandiera"

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Insigne-Raiola? Dissi che Raiola, essendo uno dei più importanti, ha rapporti nel mondo e diventa più facile per un giocatore seguito da lui avere porte aperte in tutto il mondo, questo è evidente. I rapporti che ha Raiola non ce li hanno tanti altri. Divorzio? Nel leggerlo da fuori penso anche che c'è volontà da parte di Lorenzo di rimanere a Napoli e restare una bandiera, cosi non c'è bisogno di avere un top agente se poi vuoi prolungare con il tuo club".