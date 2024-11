Donadoni: “Scudetto? Napoli 1°, ma non ha un gioco così sfavillante che dà garanzie”

Roberto Donadoni, ex calciatore e oggi allenatore, ha parlato ai media presenti, tra cui TMW, a margine dell'evento di presentazione del docufilm “Campioni del Made in Italy" presso l’Auditorium Testori del Palazzo della Regione (Piazza Città di Lombardia, Milano). Donadoni comincia nella sua analisi dal Milan e dal significato dell'ultima vittoria, quella di Champions sul campo del Real Madrid: "Mi auguro che significhi qualcosa di più, vincere a Madrid con un risultato e una prestazione del genere, c'è solo da sperare che porti a continuità di prestazioni e poi di risultato".

Lo Scudetto si gioca tra Inter e Napoli?

"Non credo sia un duello così ristretto. Il Napoli, malgrado l'ottima posizione, non ha ancora dimostrato di avere un gioco così sfavillante e che possa dare garanzia. Vero è anche che vincere senza fare grandi prestazioni è un segnale positivo. L'Inter si è un po' risparmiata in coppa, mi auguro domenica sia una bella partita".