Donati consiglia Tameze: "E' un polivalente con grande forza fisica e intelligenza"

© foto di Federico De Luca

Massimo Donati, ex giocatore e commentatore tecnico per Dazn, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli fa il suo esordio a Ferragosto alle 18.30? Se hanno deciso ci sarà un motivo, è normale che giocare con quel caldo a quell’orario non sarà facile. Nella preparazione le squadre terranno conto anche di questa difficoltà. Il fisico un po’ ne risente col caldo, ma quando si è in campo si cerca di dare il massimo.

Come sostituire Demme? Meglio prendere un giocatore che puoi metterlo dentro in ruoli diversi, che sappia fare sia il play che l’interditore. Sono poi valutazione che il mister farà e quello che il mercato potrà offrire.

Lobotka sempre più perno della squadra? Sicuramente, non è un giocatore appariscente ma è molto utile in quel ruolo. Devi fare giocate semplici in quel ruolo, lui ha dimostrato di avere molta intelligenza tattica.

Tameze? Ha giocato un po’ in tutti i ruoli e ha fatto sempre bene. Lui è un tipo di giocatore polivalente che ha grande forza fisica ma è un anche intelligente. Per questi motivi lo vedo bene in qualsiasi squadra.

Simeone per Petagna? Caratteristiche diverse, l’argentino svaria molto in attacco, corre tantissimo e vede bene la porta. Si può fare affidamento su Simeone, perché non fa solo gol ma è utile alla squadra correndo per tutta la gara”.