Donnarumma-Napoli, Chiariello: "Sarei felicissimo, ma sono favole! Meret sta rinnovando"

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto Chiariello”, quest’ultimo è intervenuto con il suo punto, analizzando le tematiche del giorno.

"Domani è uno snodo cruciale della stagione. Conte i guai se li è un po’ cercati da solo facendo in campionato un sorta di all-in contro la Lazio e snobbando completamente e strategicamente la Coppa Italia, optando per un cambio integrale e totale della formazione. Conte si è assunto i suoi rischi e purtroppo gli è andata male.

Napoli-Lazio è stata una partita da 0 a 0 con un Lazio un po’ più brillante che ha vinto grazie al talento di Noslin e al gol di Isaksen. La fase offensiva del Napoli va migliorata e se ne parla da tempo.

Domani a Udine, sul luogo del delitto dove abbiamo vinto lo scudetto il 4 maggio di due anni fa, il Napoli è chiamato alla prove del 9. Tre partite valgono 9 punti, è un pacchetto da prendere che potrebbe portare il Napoli a dimenticare la partita contro la Lazio e a preparare al meglio la sfida difficile contro la Fiorentina in forma di Raffaele Palladino con cui si chiuderà il girone d’andata.

Il Napoli se vince a Udine può rimettersi subito in corsa, se deraglia si aprirà una crisi poiché sarebbe la terza sconfitta in dieci giorni. Sicuramente bisogna dare tempo al lavoro di Antonio Conte ma adesso c’è bisogno di una risposta. Domani non c’è altro risultato che andare a vincere. Kvaratskhelia rimane il miglior giocatore del Napoli, vedremo Conte come lo sostituirà. Il Napoli deve ripartire e ripartire bene.

Gli sfascisti, ovvero quegli pseudo tifosi e opinionisti che pensano di capirne più degli altri, non vedono l’ora di esultare quando la squadra vince mentre poi quando il Napoli perde si sentono in diritto di criticare. Secondo loro grazie alle loro critiche il presidente ha deciso di cambiare strategia. Sono ridicoli e a loro dico: "Vergognatevi!". È la posizione più comoda del mondo di chi non fa niente dalla vita.

Sarei felicissimo di avere Donnarumma tra i pali al posto di Meret, poiché il portiere ex Milan lo considero tra i più forti al mondo. Ad oggi, però, sono solo favole. La realtà è che Meret sta rinnovando ed è vergognosa la campagna d’odio contro di lui.

Il Napoli deve vincere ad Udine per rimettersi in carreggiata e tutti i tifosi e pseudo opinionisti che usano la politica del “win win” per uso proprio a scapito della compattezza dell’ambiente devono tacitare".