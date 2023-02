Dossena: “Per quello che sta facendo vedere, il Napoli meriterebbe più di uno scudetto”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Andrea Dossena, allenatore ed ex calciatore del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Andrea Dossena, allenatore ed ex calciatore del Napoli: “Lazio-Napoli 4-3? È una ricorrenza che spesso mi ricordano i tifosi napoletani perché era una partita molto particolare. Era molto inusuale giocare alle 12:30 per noi. Ne venne fuori una partita pazzesca. Io aprii le danze, ma Cavani con la tripletta fece il resto. Sono emozioni che ti porti dentro e difficilmente ti scordi delle persone allo stadio in festa.

Se il Napoli può vincere la Champions League? A me piacerebbe, visto anche il campionato che sta facendo, godermi questo scudetto. Inizierei a capire che sto andando davanti ad un traguardo che manca da oltre trent’anni a Napoli. Sicuramente può gestire la Champions in una determinata maniera, gestendo le risorse nel modo migliore possibile. Il Napoli è da 11 anni nelle zone alte della classifica. Io sarei felicissimo di andare a giocarmi contro le grandi d’Europa una semifinale, poi step by step magari riuscirà nei prossimi anni a giocarsi la Champions. Per quello che sta facendo vedere, il Napoli meriterebbe più di uno scudetto.