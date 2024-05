Dossena: "Serve una rivoluzione! Il Napoli prenda calciatori con gli stimoli giusti"

L'ex calciatore del Napoli, oggi allenatore, Andrea Dossena è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli.

L’ex calciatore del Napoli, oggi allenatore, Andrea Dossena è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “L’organizzazione all’interno di un club è fondamentale, niente arriva per caso. Gli obiettivi dirigenziali, il lavoro dell’allenatore e quello dei calciatori devono essere in sinergia per poter determinare i risultati finali. L’anno scorso è andato bene e quest’anno i difetti invece sono venuti fuori, questo è la dimostrazione che qualcosa non è andata.

Poi non dimentichiamo che questi sono ragazzi, e magari anche a loro non avrà fatto bene il continuo paragone con la passata stagione. Prima di prendere un allenatore devi prendere un direttore sportivo per programmare il futuro, poi scegliere calciatori che abbiano stimoli per ritornare ad fare la differenza e a raggiungere grandi obiettivo. Il Napoli ha bisogno di un cambio totale per dare un taglio col passato e comprare calciatori che abbiano di nuovo stimoli”.