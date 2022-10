Dove può arrivare il Napoli? Spalletti: "Colui che conosce il proprio obiettivo si sente più forte"

Si può giocare meglio di così? Luciano Spalletti risponde così a chi gli chiede dove possa arrivare il suo Napoli

TuttoNapoli.net

Si può giocare meglio di così? Luciano Spalletti risponde così a chi gli chiede dove possa arrivare il suo Napoli: "Sì, si può giocare anche meglio, perché delle cose si sono sbagliate, anche contro l'Ajax. Se si pensa che non si possa forse siamo travolti dall'euforia e dalla felicità che abbiamo toccato il massimo. Abbiamo ottenuto grandi risultati, ma se si guarda bene in campionato sono tutte lì, a pochi punti. È la classifica a tenerci coi piedi per terra. E poi il fatto che ci siano sempre delle cose da migliorare, da fare meglio, da rendere disponibili alla passione dei nostri tifosi. Dove possiamo arrivare? Non si sa dove si arriva, magari colui che conosce il proprio obiettivo si sente più forte e più sereno. Noi vogliamo vincere delle partite: finora ne abbiamo vinte diverse e quello che ci dà autostima è essere preparati per la prossima partita in maniera corretta. Da lì si passa per vedere dove si può arrivare. Questo passare di volta in volta alla successiva ci darà la risposta".