Drogba ricorda il 2012: "Perdemmo 3-1 col Napoli ma dopo l'esonero di Villas-Boas ci fu la svolta"

Un lunghissimo racconto, suddiviso in più tweet, per ricordare la vittoria della Champions League del 2012, quella con Di Matteo sulla panchina del suo Chelsea. Didier Drogba ha voluto rendere omaggio soprattutto a un giocatore, per lui artefice di quella straordinaria impresa ottenuta contro il Bayern a Monaco di Baviera: "Scommetto che oggi avete visto tutti i video della finale di Champions League del 2012, quindi volevo raccontarvi cosa successe nei mesi precedenti. Villas-Boas era stato licenziato e noi giocatori ci riunimmo nello spogliatoio, riconoscendo di essere in parte responsabili del suo esonero. Presero la parola il capitano, John Terry, Frank Lampard, Petr Cech e gli altri senatori. Avevamo deciso di dare tutto per quella competizione, nonostante la sconfitta per 3-1 contro il Napoli nella gara d'andata. Inseguivamo la Champions da otto anni ed eravamo riusciti solo a raggiungere il secondo posto. Tutti abbiamo concordato di mettere da parte il nostro ego e di aiutarci a vicenda per lo stesso obiettivo".