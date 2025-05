Ds Lecce a Dazn: "Nonostante il dolore squadra carica, si è visto già a Bergamo"

vedi letture

Nel pre-partita, ai microfoni di DAZN, ha parlato il direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera. Queste le sue parole.

Quanto è stato difficile parlare con i ragazzi? "E' un momento di grande dolore per noi e per la famiglia di Graziano. Ha dato tanto per noi, non è facile. Avrei evitato di parlare ma abbiamo il dovere di dare il meglio, anche per lui".

Che atteggiamento si aspetta? "Spesso con le grandi siamo rimasti in partita, pagando degli errori. Siamo consapevoli che il Napoli si gioca lo scudetto ma anche noi abbiamo un sogno".

Come vi siete preparati mentalmente a questa partita? "La squadra è carica, nonostante il dolore. Già a Bergamo la reazione è stata positiva. Ringraziamo gli addetti ai lavori che ci hanno mostrato vicinanza, contrariamente a chi ci ha imposto di giocare contro l'Atalanta. Non ci tireremo indietro, il gruppo vuole scrivere la storia".