Ds Milanese: "Conte al Napoli è il colpo dell'estate, con lui tutti danno 30% in più"

“L’Inter ha fatto un mercato mirato e con gli innesti giusti. Sarà ancora la favorita, ma le altre stanno lavorando”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’ex difensore anche di Napoli e Inter, Mauro Milanese, oggi dirigente.

Cosa si aspetta ancora dai nerazzurri?

“Potrebbe pensare ad un altro attaccante”.

E il Napoli?

“Conte è una garanzia e i calciatori rendono il 30% in più. In più il Napoli deve riscattare la scorsa stagione. In più il mercato mi sembra positivo con Buongiorno e Spinazzola e Marin”.

Osimhen?

“Se andasse via arriverebbe Lukaku. Sarebbe comunque un mercato mirato e con giocatori forti”.

Il colpo di questo mercato?

“Conte al Napoli. Ha fatto molto anche il Como alzando il livello della Serie A. Poi i milanisti sperano che il colpo sia Morata. Ma i conti si fanno alla fine”.

E il Milan di Fonseca?

“Non lo vedo ancora così protagonista… il Milan passa da un presidente come Berlusconi grande tifoso ad uno meno presente. Se Fonseca fa bene di chi è merito? E se fa male? Il presidente è lontano, non c’è più un organigramma verticale. Spero che Fonseca sia coadiuvato da una società. Ma migliorare il secondo posto vuol dire vincere lo Scudetto”.

Direttore, torna in pista?

“Per ora guardo da fuori senza lo stress del risultato. Seguo, mi informo. Ma non telefono per trovare squadra. Vedremo se si riaccenderà la fiamma…”.