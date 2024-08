Ds Parma: "Abbiamo lottato tanto per giocare in scenari come Napoli, daremo il massimo"

“Pensieri di andare a vivere una bellissima serata in uno scenario fantastico".

Il ds del Parma Mauro Pederzoli, prossimo avversario del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Che pensieri albergano dopo che hai saputo che Lukaku è già in perfetta forma? “Pensieri di andare a vivere una bellissima serata in uno scenario fantastico. Credo che chiunque faccia calcio abbia voglia di queste cose qua, credo che i nostri calciatori proprio a queste cose stanno pensando. L’anno scorso in Serie B abbiamo lottato tanto per vivere proprio serate come queste e in scenari come quello. Quindi andremo lì con grande orgoglio, daremo il massimo e sarà quel che sarà”.

Cosa ti piace di questo Parma? “Abbiamo cercato la gioventù, che si porta dietro l’allegrezza, la spensieratezza e il coraggio. Dico sempre ai miei giocatori che mi auguro che non perdano mai questo, se siamo questi qui siamo in grado di andare in campo e competere con chiunque. E’ questo che ci aspettiamo”.

Emergenza a centrocampo? “Estevez ed Hernani sono giocatori importanti, ma ne abbiamo altri in rosa. Abbiamo anche giovani interessanti come Anas, giocheremo in undici anche sabato a Napoli”.

Bernabè ha fatto una gran partita col Milan. “Sì, lui come altri. Abbiamo un gruppetto di giovani pieni di qualità che poi lo devono dimostrare partita dopo partita. Ha fatto vedere qualcosa di bello anche contro la Fiorentina, ma nel calcio non puoi mai fare riferimento al passato. Abbiamo questa trasferta a Napoli complicatissima e dobbiamo concentrarsi su quello”.

Cinque arrivi, arriva qualcun altro? “I nomi se ne fanno tanti, mancano due giorni alla fine del mercato e sono ancora tanti. Potrebbe ancora arrivare qualcuno in mezzo, ma anche se non succede ci riteniamo a posto”.