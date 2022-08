Ds Triestina: "Va a Giuntoli l'oscar del mercato. E aspettatevi l'ultima sorpresa..."

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Gaetano

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Giancarlo Romairone, DS della Triestina.

"La rivincita di Giuntoli? Non credo che Cristiano avesse bisogno di una certificazione simile... Ogni stagione ha portato tante belle scoperte, da Osimhen fino agli ultimi. E' un direttore capace, bravissimo nello scovare e far emergere i talenti. Il tutto rispettando i conti. Ha uno staff poi di livello e lo aiuta molto. Giuntoli è tra i migliori direttori sportivi d'Europa, in assoluto.



L'Oscar del mercato? Lo diamo a Giuntoli, così come gli andava dato anche negli scorsi anni. Ha centrato l'obiettivo tecnico ed economico nel rafforzare questa squadra, indifferentemente da chi arriverà o meno in questo finale di mercato.



La ciliegina Navas? Cristiano è sempre uno che ha pronto il colpo in canna, bisogna sempre aspettarsi qualche cosa di importante da lui".