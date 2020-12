Durante ricorda: "Fabian? E' questo il suo ruolo, come Pirlo e Liverani..."

Sul canale ufficiale Instagram di Taca La Marca, è intervenuto in diretta video, Sabatino Durante, noto procuratore: “Se fossi il procuratore di Milik aspetterei, visto che mancano sei mesi alla conclusione del contratto, nel calcio non si fanno le guerre con giocatori in scadenza, si fanno quando sei convinto di vincerle. Con la Lazio con i tanti infortuni avrebbe fatto comodo ad averlo a disposizione. Fabian Ruiz? Deve giocare più indietro come già sta facendo con Gattuso. E’ lento ma ha qualità tecniche importanti, lo stesso Pirlo ha iniziato a giocare bene quando è stato schierato in posizione più arretrata, stesso dicasi per Liverani che alla Virtebese giocava davanti o addirittura Grosso che da giovane era un numero 10.”