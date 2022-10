Durante su Kvara: "E' un apprendista fuoriclasse, lo diventerà se non lo rovinano"

"Kvara deve fare in campo quello che gli pare".

Sabatino Durante, agente di calciatori, è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live': "Chapeau per questo Napoli perchè sta facendo risultati in Italia e in Champions, la competizione che vale di più. L'unica incognita per il futuro è rappresentata dalla lunga sosta per il Mondiale. Per il resto credo che questa squadra possa ambire a vincere il campionato, insieme al Milan, che fino alla fine venderà cara la pelle.

Kravatskhelia? E' un apprendista fuoriclasse. E' un talento vero. Se non lo rovinano i consigli di allenatori o dirigenti che vogliono sempre che i loro giocatori scarichino la palla, che tornino indietro a marcare, allora il gerogiano diventerà presto un fuoriclasse. Kvara deve fare in campo quello che gli pare. In questo, ad esempio, Ancelotti ha dimostrato di essere il massimo perchè sa riconoscere i campione e sa che al campione non bisogna rompere le scatole".