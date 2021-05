Emerson Palmieri, lo scopritore: “Ha due grandi qualità, Napoli è la piazza giusta per lui”

Franco Ceravolo, dirigente sportivo, ha scoperto Emerson Palmieri portandolo giovanissimo in Italia, al Palermo, nel 2014. Il giocatore del Chelsea è accostato al Napoli e Ceravolo ha espresso la sua opinione ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Per tutti i direttori sportivi è bellissimo vedere crescere i giocatori che hanno scoperto. Emerson Palmieri per me è motivo di orgoglio, merita tutto quello che sta vincendo. Quando lo presi al Palermo la prima cosa che mi chiese fu un insegnante di italiano perché voleva ambientarsi in fretta. Mi fa piacere che un giocatore come lui venga accostato a squadre importanti come il Napoli.

Da un po' non lo sento, voglio fargli i complimenti per la finale di Champions vinta. Il Chelsea ha giocatori importanti e non è facile trovare spazio. Per me Palmieri ha qualità importanti, è intelligente, sa mettere la palla in mezzo come pochi e sa fare bene entrambe le fasi. Con un allenatore importante può fare il salto di qualità. Non so che profilo cerchi adesso il Napoli, ha dirigenti capaci e bravi. Bisogna esserci dentro per capire se il Napoli cerca un profilo come lui. Forse Napoli potrebbe essere la destinazione giusta per lui".