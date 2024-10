Empoli, D'Aversa attende il Napoli: "Conosco bene Conte, ma non vedo punti deboli..."

Roberto D'Aversa, allenatore dell'Empoli, ha parlato anche della lotta-scudetto nel corso della sua intervista al Corriere dello Sport: "Sono Inter e Juve, ma il Napoli con Antonio in panchina e senza le coppe darà fastidio alle due fino alla fine. Gli azzurri, vuoi per l’allenatore, vuoi perché hanno allestito un’ottima squadra, vuoi perché non partecipano alle coppe, e questo può consentire a Conte di lavorare una settimana intera per costruire qualcosa d’importante, possono insidiare Inter e Juventus pur non partendo come favoriti":

Che ci dice su Antonio Conte? "È nella sua mentalità di lottare sempre per vincere e l’ha dimostrato fin da quando era secondo a Siena: non era mai soddisfatto, ma non per creare problemi, ma perché lui individua il potenziale di un gruppo alla perfezione e sprona sempre tutti a dare di più. E a proposito di sistema di gioco, io Antonio penso di conoscerlo abbastanza bene, ma ha stupito anche me la rapidità con cui ha cambiato la fisionomia tattica del Napoli con l’arrivo di McTominay al termine del mercato. Coppa Italia? Ora penso solo al modo di trovare un punto debole di un Napoli che non ha punti deboli".