Empoli, Fazzini in conferenza: "Mancata cattiveria sotto porta, si va a casa con dispiacere e rammarico"

Al termine del lunch match perso 1-0 col Napoli, l'attaccante dell'Empoli Jacopo Fazzini è intervenuto in conferenza stampa dal Castellani: "E' mancata cattiveria sotto porta. Gara disputata bene lo stesso.

Si va a casa con dispiacere e rammarico, da domani si deve pensare alla prossima e penseremo positivamente. Due sconfitte ma due buonissime prestazioni. Dobbiamo migliorare di settimana in settimana sotto porta".

Il gruppo è molto unito, ci sono tutti bravissimi ragazzi. Lottiamo per la maglia, secondo me non vogliamo mai perdere o prendere gol. C'è da migliorare palla al piede e magari non andare fuori giri".