Empoli-Napoli, il telecronista Dazn: "Dopo il rigore l'Empoli non ha più tirato in porta"

Ricky Buscaglia, telecronista DAZN, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ieri ci sono stati tanti meriti dell’Empoli che se continua così mette in difficoltà in molti. Quando abbiamo fatto le griglie d’inizio stagione era ultimo o penultimo, invece ieri ha messo in difficoltà il Napoli che poi ha trovato l’episodio favorevole. E’ una vittoria sudata per il Napoli che l’anno scorso l’avrebbe persa. Ieri la differenza l’ha fatta il gruppo e non i singoli ed è per questo che c’è un cauto ottimismo.

Il Napoli l’ha vinta da squadra ed ha trovato il modo di crearsi l’episodio favorevole e da quel momento l’Empoli non ha più tirato in porta. Napoli-Lecce? Il Napoli ha un vantaggio fino alla prossima primavera, bisognerà fare un percorso di grande pazienza. L’obiettivo del Napoli è quello di arrivare agganciato a marzo, se arriva fin lì allora le altre devono tremare”.