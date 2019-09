ESPN, il telecronista messicano di Juve-Napoli: "Ancelotti con Lozano ribalta una delle migliori squadre d'Europa"

Nel corso di ESPN, il telecronista di Juventus-Napoli per il centro-america Andres Agulla ha esaltato la reazione del Napoli: "Che risposta del Napoli, sotto di 3 gol Ancelotti ha tolto l'idolo e capitano Insigne e con Lozano centralmente e dopo appena 5 allenamenti è andato in gol mettendo in difficoltà De Ligt e conquistandosi la punizione del 3-3. Arriva il ko per l'autogol di Koulibaly, ma Lozano è stata la risposta di Ancelotti per ribaltare la gara e senza quell'errore incredibile sarebbe finita 3-3 contro la super Juventus, una delle più forti d'Europa. Questo Napoli, con la crescita di chi c'era già, con i nuovi ed il secondo anno di Ancelotti, può mettere in difficoltà chiunque!"".