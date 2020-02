Eto'o snobba il gioco di Sarri a Napoli: "Vorrei rivedere ciò che ha fatto a Empoli"

L'ex attaccante del Barcellona e dell'Inter Samuel Eto'o ha parlato ai microfoni de la Gazzetta dello Sport soffermandosi sul tecnico della Juventus Maurizio Sarri: "L'allenatore della Juventus è diverso rispetto a quello dell'Empoli o del Chelsea: in Toscana giocava in un certo modo, con personalità costruendo da dietro. Ed era bellissimo. Vedo la Juve e non so: hanno Cristiano Ronaldo, il migliore di tutti i tempi, oppure Dybala, un altro fenomeno. Infatti mi piacerebbe rivedere il Sarri di Empoli, potrebbe dare veramente tanto: credo manchi ancora qualcosa, me ne sono accorto guardando la partita contro la Spal".