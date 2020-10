Euro 2020, Ceferin ottimista: "Si farà e con il pubblico"

(ANSA-AFP) - BERLINO, 13 OTT - Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin è ottimista e immagina che le partite di Euro 2020, posticipato al 2021, si giocheranno con la presenza di spettatori e in tutta Europa. "Al momento, stiamo pianificando il torneo esattamente come lo vogliamo" ha detto all'emittente pubblica tedesca Sportschau.de, in risposta a una domanda sull'accesso dei tifosi agli impianti sportivi nei ;;12 paesi che ospiteranno l'Europeo di calcio dall'11 giugno all'11 luglio. "Se a febbraio mi avessi chiesto se sarei stato pronto ad affrontare una pandemia che blocca tutto il mondo, ti avrei preso per un pazzo - ha risposto - ma ora siamo ben preparati, siamo più intelligenti e più forti, perché sappiamo che tutto può succedere". "Stiamo pensando a soluzioni senza tifosi, o con il 30%, 50%, 70% (percentuali di riempimento degli stadi, (ndr)" ha aggiunto Ceferin. L'idea di questo Europeo in tanti paesi europei, promossa da Michel Platini, però non entusiasma l'attuale n.1 della Uefa: "Dal punto di vista simbolico è molto bello, ma per noi non lo è. Non è facile, indipendentemente dalla pandemia. Non ne siamo molto contenti. E' una grande sfida, ma sono sicuro che la manifestazione si farà il prossimo anno", anche se questa formula difficilmente verrà riproposta, ha aggiunto. Ceferin si dice soddisfatto sul funzionamento dei protocolli anticovid adottati dalla Uefa: "Da agosto abbiamo organizzato più di 420 partite internazionali senza registrare un incidente di rilievo". (ANSA-AFP).