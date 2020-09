Everton, Ancelotti sicuro: "Che sforzo del club! Con Allan e James competitivi per tutto"

Carlo Ancelotti, ex tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della prima di Premier League tra il suo Everton e il Tottenham: "Il club ha fatto un lavoro fantastico perché Allan, James e Doucouré erano le nostre priorità. Siamo riusciti a portarli qui e ne siamo molto felici. Il club ha fatto un grande sforzo ed ora stiamo lavorando per disputare una stagione positiva. Credo che con questi acquisti la squadra sia migliorata. Vorremmo essere competitivi in tutte le competizioni e sono convinto che lo saremo".