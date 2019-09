Everton, Jacomuzzi: "Lozano tra i migliori esterni d'Europa, Elmas avrà un grandissimo futuro"

Carlo Iacomuzzi, emissario dell’Everton in Italia, è intervenuto nel corso di Radio Marte rilasciando le seguenti dichiarazioni: "Il mercato del Napoli è stato molto oculato. Lozano è uno degli esterni piu forti in Europa, è stato pagato il giusto, bisogna aspettare l’ambientamento in Italia, non credo ci saranno grosse difficoltà. In mezzo al campo ha preso Elmas che ha un grandissimo futuro.



Napoli versione europea? Bisogna stare sul campo e seguire i cambiamenti che la squadra può avere. Gli azzurri hanno preso giocatori che possano avere questa espressione più europea, più offensiva.



Differenza tra Premier e Serie A? In Inghilterra il calcio è visto nell’obiettivo di fare goal mentre in Italia prevale la tattica".