Ex ag. Insigne: “Lozano al posto di Lorenzo? No, meglio a destra. Kvaratskhelia? Mi ha impressionato”

© foto di www.imagephotoagency.it

Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Meglio Deulofeu o Bernardeschi per il Napoli? Non vedrei Bernardeschi sostituire Mertens, perché completamente diverso per quanto riguarda il ruolo, lo vedrei al posto di Politano. Con l’ex Juve al Napoli si prevedrebbe la partenza di Politano, senza dimenticare l’incertezza anche sul futuro di Lozano.

Lozano al posto di Insigne? Quando è arrivato al Napoli tutti dicevano che giocava meglio a sinistra, invece in quella posizione non mi ha molto convinto, mi ha sempre più convinto a destra. Non lo vedo così spontaneo quando va sul fondo e crossa di sinistro, dovrebbe comunque accentrarsi. A destra invece può fare entrambe le cose, puntare al centro e andare sul fondo.

Kvratskhelia? Guardando i filmati, mi ha impressionato per la rapidità e la facilità con la quale va via con la palla al piede. Non contano gli avversari o il campionato, ma la conduzione della palla e la velocità con la quale lo fa.

Barak? E’ un gran bel calciatore, ha dimostrato di essere un giocatore di valore nel campionato italiano. E’ un altro che potrebbe fare al caso del Napoli, in questo caso si potrebbe parlare di alternativa a Mertens, anche se il belga è più centravanti. Penso che il Napoli prenderà calciatori di qualità come ha sempre fatto negli ultimi anni, checché se ne dica”.