Ex agente Insigne: “Sua reazione normale, come si fa a prendere certi gol?”

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex agente di Lorenzo Insigne, Antonio Ottaiano.

Sulla reazione di Insigne nel post gara: “Credo si stia parlando di un qualcosa che secondo me è abbastanza normale. Non so quale calciatore del Napoli ieri non c'è rimasto male. Quale tifoso non si sia incazzato ieri dopo aver visto che sono state fatte tre sciocchezze di fila in pieno recupero e con una partita recuperata.Quel fallo laterale andava buttato sulla bandierina del calcio d'angolo, non si può vedere un difensore del Napoli che affronta l'avversario a gambe aperte per giunta vicino all'area di rigore e non lo si porta verso l'esterno ma lo si fa entrare in area. Sono cose della partita che verranno accantonate già a partire dalla prossima partita. Credo che il Il calciatore in genere vive la partita a seconda del suo modo di essere. Ci sono dei calciatori che probabilmente vivono in un altro modo certi momenti. Io mi chiedo quale sia stata la reazione di Gattuso. Credo che ci si debba concentrare piuttosto sull'approccio a quel momento di alcuni calciatori , questo va discusso e non la reazione di Insigne. Come si fa a prendere questi gol?".