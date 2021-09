Ex agente Koulibaly critico: “Ounas forte contro le piccole, non lo vedo titolare. Su Anguissa...”

Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Anguissa è un giocatore fortissimo fisicamente. E’ un mostro, molto potente e sa anche spingersi in avanti. Ounas? Gli manca continuità. Nel Napoli ci sono tanti campioni. Lui è un grande giocatore per poche partite e contro le piccole, non lo vedo in grado di diventare titolare”.