Ex arbitro Russo racconta: "Una volta Gattuso mi blocco il braccio mentre alzavo il giallo"

Nel corso di ‘Si Gonfia la Rete’, l’ex arbitro Carmine Russo ha raccontato ai microfoni di Tele A un episodio avuto sul campo con Gattuso: “Ho arbitrato tante volte Rino quando giocava nel Milan. Mi ricordo che una volta, credo fosse in una gara in notturna contro il Bologna, commise un fallo a centrocampo ed io stavo per ammonirlo, lui mi prese per le braccia e mi blocco. Dopo però poi si mise a ridere e mi disse: ‘Hai ragione è giallo’ ed io lo ammonii. Lui passava per cattivo, ma non lo è, è molto onesto e schietto”.