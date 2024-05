Ex compagno di Italiano: "E' l’allenatore ideale per il Napoli, sa tenere il gruppo"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Leonardo Colucci, allenatore ed ex compagno di Italiano al Verona.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Leonardo Colucci, allenatore ed ex compagno di Italiano al Verona: “Il campionato ci dice che l’Inter ha meritato largamente lo Scudetto e che il Bologna è la vera sorpresa dell’anno. Il Napoli doveva fare di più per la squadra che è, ma la stagione che ha avuto è ormai nota a tutti. Lo Scudetto ha fatto pagare il suo scotto. L’anno scorso ho affrontato due volte il Napoli di Spalletti con la mia Juve Stabia. Per quanto delle amichevoli, si vedeva che era una squadra che giocava come alla PlayStation. Evidentemente quest’anno si è rotto qualcosa dopo l’addio di Spalletti. Prima giocavano a memoria, ora fanno fatica a trovarsi in campo.

Italiano? Per me è l’allenatore ideale per il Napoli, sarebbe in grado di ripristinare quel Napoli. È una persona che sa tenere il gruppo e che non è un integralista, lo stiamo vedendo a Firenze. Vincenzo può fare al caso del Napoli: riesce a trarre il meglio da ogni calciatore, spero possa essere lui il prossimo allenatore degli azzurri”.