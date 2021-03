Ex dg FIGC: "Le dimissioni di Prandelli non mi hanno sorpreso, vi spiego"

Nel corso di 'Radio Goal', l'ex dirigente Figc Antonello Valentini è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Non mi ha sorpreso la decisione presa da Cesare Prandelli, ho capito dalla sua faccia, dal suo umore e da come stava in campo che qualcosa non andava. Aveva trasmesso questo suo malessere anche alla squadra, questo avrà contribuito per questa sua decisione. Prandelli è stato a lungo fermo, dopo le dimissioni dalla Nazionale ha fatto un paio di scelte sbagliate in Turchia e in Spagna. Questo in lui ha creato un malessere psichico, rivedo la stessa situazione di Sacchi che scoppiò, aveva attacchi di panico e battito accelerato in panchina. Spero che Prandelli venga sfruttato nello staff della Nazione, perché le sua conoscenze tecniche sono un patrimonio che la Nazionale non deve disperdere.

Gattuso? Ho un debole per lui, ho sempre sostenuto che bisogna farlo lavorare in tranquillità. Certamente Rino è un impulsivo e dal cuore molto caldo, ma ha una tale forza che non si può non stargli vicino. Sono convinto che il Napoli abbia tutte le possibilità di centrare la Champions League".