Ex fisioterapista Napoli: "Troppi infortuni al soleo? Il campo di Castel Volturno non c'entra..."

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto l’ex fisioterapista del Napoli, Giovanni D’Avino: “Infortuni muscolari nel Napoli? Gli infortuni muscolari ci sono sempre stati. Le lesioni muscolari nascono sempre da una serie di cause, non ci sono cause addebitabili ad una cosa specifica. Non diamo le colpe solo al campo e non inventiamoci cause campate in aria. Quali possono essere? Questo disagio muscolare può essere dovuto ad un sovraccarico, un cambio d’allenamento, un cambio di orario, o magari sono muscoli affaticati che si sta cercando di recuperare, quindi è sempre una serie di concause”.

Sul soleo: “Il muscolo soleo fa parte della gamba e quindi è un muscolo molto sollecitato, contiene tante fibre rosse quindi fibre ad alta resistenza. Può capitare che in un momento in cui un giocatore fa un movimento più rapido può incappare in questa lesione. Nei giocatori è un muscolo molto importante, soprattutto nei velocisti”.