Ex prep. portieri esalta Meret: “Miglior portiere italiano e tra i primi 3-4 in Europa”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli: "Perché è sempre in discussione Meret? La stampa deve pur scrivere qualcosa. Partiamo dal suo errore per cui non c’è bisogno di massacrarlo, perché imparerà. È il miglior portiere italiano e tra i primi 3-4 a livello Europeo. Il commentatore SKY e altri opinionisti hanno detto che ha fatto grandi parate sul riflesso, facendo un errore, perché si parla di reattività.