Ex prep. portieri Napoli: "Nemmeno Conte tirerà fuori il carattere di Meret, è fatto così"

Alessandro Nista, preparatore dei portieri, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ci siamo svegliati di lunedì col Napoli primo in classifica, stiamo tutti benissimo. Conte è un grandissimo allenatore e non perché sappia mettere bene la squadra in campo, ma lui va al di là della parte tecnico-tattica. E’ un grandissimo motivatore, poi quando ha accettato il Napoli è perché aveva delle garanzie altrimenti non avrebbe fatto un salto nel buio.

Meret? Nemmeno Conte tirerà fuori da lui il carattere, Meret è un ragazzo straordinario ma ha un carattere introverso. E’ figlio della sua terra, io mi innamorai di Udine perché è una città sana. Non vedo per quale motivo gli si chieda di diventare diverso, poi crescendo e maturando a Napoli è chiaro che si chiede di avere sempre autorevolezza che nel suo modo di essere già ha. Anche quando c’ero io tutti lo stimavano, è un ragazzo super serio. Poi se gli chiedi di diventare un guascone non è il caso. E’ come se avessimo chiesto a Zoff di diventare come Albertosi. Meret è sulla linea di Zoff, poi può piacere e non piacere. Ciò che conta sono i numeri, è nel giro della nazionale da anni e sulle qualità tecniche gli si può dir poco”.