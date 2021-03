Ex pres. Barça: "Junior Firpo è da Napoli, ma non so se è sul mercato"

Joan Gaspart, ex presidente del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli partendo dal momento attuale del club catalano: “Domani sera il presidente Laporta sarà confermato alla guida del club, non ci saranno problemi nel reperimento dei 126 mln di euro necessari.

Junior Firpo al Napoli? A me piace molto. Non so se il Barça lo metterà sul mercato, può essere utile a qualsiasi di squadra, è un terzino moderno con qualità tecniche e fisiche. Per le sue capacità di spinta potrebbe fare al caso del gioco del Napoli, però non sono a conoscenza di nessuna trattativa.

Messi al Napoli? Maradona stava in un periodo al Barcellona dove aveva bisogno di cambiare aria ed il Napoli lo volle fortemente. Messi ha un contratto molto oneroso, credo però che terminerà la sua carriera sportiva nel Barça e rimarrà anche dopo come ambasciatore".