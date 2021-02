Ex pres. Carpi elogia Giuntoli: "Grazie a lui siamo arrivati in Serie A"

Nel corso di 'Radio Goal', Claudio Caliumi, ex presidente del Carpi, ha parlato di Cristiano giuntoli ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Cristiano è un grossissimo intenditore di calcio. E’ nato con noi, è merito suo se siamo arrivati dalla quarta serie in Serie A. Come persona lo conosco, lui ha un carattere molto forte e sa muoversi molto bene nell’ambito calcistico. Non so cosa sta succedendo a Napoli. Il Napoli ha una partita in meno, battendo la Juve sarebbe terzo, sono in Europa League, domani giocherà la semifinale di Coppa Italia con l’Atalanta. Non dimentichiamoci poi dei tanti infortuni capitati al Napolil, Osimhen era fondamentale per il gioco di Gattuso e ha giocato solo 6 partite. Non vedo tutto questo allarmismo nel Napoli, è una delle 5-6 squadre che può vincere lo scudetto e arrivare almeno tra le 4 della Champions. Infine non dimentichiamoci anche l’anno particolare della pandemia che il campionato sta vivendo”.