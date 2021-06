Ex pres. Figc: "Insigne può trascinare l'Italia! Serie A spezzatino? C'è un rischio"

Giancarlo Abete, ex presidente della Figc, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: “L’Italia promette bene, il cima è positivo. Ci sono differenze relative sul versante della qualità delle squadre: occorrerà anche un fondamentale pizzico di fortuna. Insigne ha maturato esperienza, è un giovane esperto, ha una dimensione di freschezza creativa ed esperienza internazionale. Potrà trascinare la Nazionale. Le partite della Serie A in orari tutti di diversi? Si rischia di perdere appeal. Nessun appassionato può reggere l’urto di guardare tutte le gare in orari diversi”.